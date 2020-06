Salzburg: Fälschte Professor Daten?

Mit Nepotismusvorwürfen sieht sich die Dekanin der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Uni Wien, Andrea Seidler, konfrontiert. Wie die Wochenzeitung Falter berichtet, soll sie im Rahmen eines vom Wissenschaftsfonds FWF mit 400.000 Euro geförderten Projekts Auf­träge an Familienmitglieder und Bekannte in Höhe von 30.000 Euro vergeben haben. Seidler betonte, "keine einzige Vorschrift verletzt" zu haben. Auch beim FWF erklärte man, dass es kein Verbot und keine Regelungen in diesem Zusammenhang gebe.

Laut Falter haben sich Mitarbeiter Seidlers wegen der Aufträge an die Wochenzeitung gewandt und das Fehlen von Compliance-Bestimmungen beklagt. Auch der Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät, Heinz Mayer, spricht von einer "schiefen Optik", wenn Familienmitglieder in so einem hohen Ausmaß bei staatlich geförderten Projekten beigezogen werden.