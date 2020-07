Saakaschwilis georgischer Albtraum

Michail Saakaschwili hat verloren. Aber, so sagte er in einer TV-Ansprache nach der Wahl: "Die Demokratie hat gewonnen." Zumindest. Sein Machtmonopol in Georgien aber mit ihm als mächtiger Präsident und einer komfortablem Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament ist gebrochen. Künftig wird der "Georgische Traum", das Sechs-Parteien-Bündnis von Bidsina Iwanischwili, die Regierung stellen. Dessen Sieg war ersten Zwischenergebnissen am Dienstag zufolge sicher. "Georgischer Traum" lag demnach zwischen 51 und 54 Prozent. Auf die "Vereinte Nationale Bewegung" von Saakaschwili entfielen 41 Prozent der Stimmen. Iwanischwili beanspruchte für seine Partei 93 der 150 Parlamentssitze. Saakaschwilis Fraktion gab die neue Macht im Staate 46 Sitze.

Nach einem mit äußerster Härte geführtem Wahlkampf schlug der derart Geschlagene am Dienstag versöhnliche Töne an. Er sei bereit, mit Iwanischwili zusammenzuarbeiten. "Als Oppositionskraft werden wir an die Zukunft des Landes denken und dafür kämpfen, dass alles, was in Georgien in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde, bewahrt wird", so Saakaschwili. Auch, wenn er die Ansichten Iwanischwilis fundamental inakzeptabel fände, Demokratie funktioniere eben so. "Wir respektieren diese Wahl."