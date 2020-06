Russland: Ungereimtheiten in jedem 3. Wahllokal

Zu jenen, die sich am Montag im Moskauer Zentrum versammelten, gehört auch KURIER-Redakteurin Lisa Stadler. Sie traf auf junge Menschen, die das Wahlergebnis empört: "Früher interessierte ich mich überhaupt nicht für Politik, auch meine Freunde nicht. Jetzt reden wir über nichts anderes mehr“, erzählt der 26-Jährige Moskauer Oleg. Auch er ging wählen und stimmte für Prochorow. 20% der Moskauer Wähler taten es ihm gleich, in der Hauptstadt und in St. Petersburg formiert sich die Opposition wesentlich stärker als im Rest Russlands.

"Demonstrieren gehe ich aber nicht, das ist mir zu riskant", meint Ildar, ebenfalls ein junger Moskauer der neuen Mittelschicht. Das ist nachvollziehbar - das Polizeiaufgebot ist enorm, die Milizionäre mit Schlagstöcken, Helmen und schusssicheren Westen sehen nicht gerade zimperlich aus. Im schlimmsten Fall drohen Festnahme, Strafzahlungen, körperliche Gewalt und auch gesellschaftliche Konsequenzen. "Ich will in der Arbeit ja nicht als Extremist gelten", sagt Ildar. Trotzdem versammeln sich am Montagabend wieder Abertausende, die ihre Empörung über die Wahlfälschungen und den erneuten Sieg Putins zeigen wollen. "Das ist ja eine Farce. Die Fälschungen konnte jetzt jeder live im Internet anschauen, und was passiert? Gar nichts! Mir kann niemand erzählen, dass das faire Wahlen sind." sagt Angelika, eine Österreicherin, die seit Jahren in Moskau lebt. Dennoch: angeblich waren am Sonntag 100.000 bei der Putin-Feier im Zentrum. Ob sich durch die lauter werdende Opposition de facto etwas ändern wird an der rigorosen Politik Putins bleibt fraglich. Der alte neue Präsident hat aber immer mehr Kritiker.