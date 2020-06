Russland: Testlauf gegen den Kreml

Aus dem Marsch der Millionen ist einer der einigen Tausend geworden: Was am Dienstag als riesiger Protestzug in Moskau gedacht war, hatten schon die Behörden für maximal 50.000 Teilnehmer genehmigt. Knapp 20.000 waren es letztlich laut Behördenangaben – trotz Gewitters und Platzregens. Währenddessen sprachen Organisatoren von mehr als 100.000 Teilnehmern.

So oder so – es war die erste große Kundgebung in der russischen Hauptstadt seit der Niederschlagung einer Demonstration am Vorabend der Amtseinführung von Präsident Wladimir Putin am 7. Mai. Und es war die erste Kundgebung nach Inkrafttreten des neuen drakonischen Versammlungsgesetzes, das existenzbedrohend hohe Geldstrafen für die Teilnahme an oder Organisation von ungenehmigten Kundgebungen vorsieht.

Ein Testlauf also. Einer, der erst nach langen Verhandlungen zwischen den Behörden und den Organisatoren genehmigt worden war. Denn am Dienstag beging Russland einen seiner höchsten staatlichen Feiertage – den Tag Russlands, den Nationalfeiertag. Moskau glich denn auch einmal mehr einer Festung: 12.000 Sicherheitskräfte waren in der Innenstadt zusammengezogen worden.