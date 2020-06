Russland: Putins dritte Krönung

Am Montag nach der Wahl erfolgte der behördliche Schlussstrich unter das, was in Anlehnung an den Arabischen Frühling bereits als Russischer Winter bezeichnet worden war. Hatten die Behörden Kundgebungen vor dem 4. März geduldet, so wurde eine Demonstration am 5. März gleich ohne lange Umschweife aufgelöst. Seither ist es wieder still geworden um die russische Opposition. Kleinere Demonstrationen hier und da – jeweils beendet mit Festnahmen. Alles so wie in den Tagen vor den großen Massenprotesten, als politische Kundgebungen eher die Sache einer aktionistischen Minderheit waren.

Am Sonntag versucht die Opposition noch einmal einen "Marsch der Millionen" gegen die verkrusteten Verhältnisse an der Staatsspitze, gegen Putin, gegen Korruption und für Neuwahlen. Aber so allgemein wie diese Forderungen, so tiefgehend sind die Konflikte innerhalb der Reihen jener, die da zum Marsch blasen. Es ist und war immer ein uneiniges Konglomerat aus allen politischen Spektren – von extremen Linken über Wirtschaftsliberale bis zu den äußerst stark vertretenen Ultranationalisten.

Der Einzige, der sich in diesen Reihen als einende Führungsfigur zu etablieren begann, der Milliardär Mikhail Prochorow, hat seine Pläne zur Gründung einer Partei ad acta gelegt. Geblieben sind die alten Eitelkeits-Konflikte, die Rivalitäten und Hass-Allianzen zwischen den bekannten Führern der verschiedensten Lager der außerparlamentarischen Opposition.

Und was tut der Kreml? Er unternimmt alles, um deren potenzielles Gefolge zu schmälern: mit Reförmchen – oder der Aussicht auf solche. In den letzten Zügen seiner Präsidentschaft unterzeichnete Dmitri Medwedew etwa ein Gesetz, wonach Provinzgouverneure künftig wieder direkt gewählt werden.