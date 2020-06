Russland: Politiker im Talar

Von Ketzerei war die R­ede, von Rowdytum – doch plötzlich gibt es Hoffnung für die drei angeklagten Sängerinnen der feministischen Aktionsgruppe Pussy Riot. Beim Besuch der Olympischen Spiele in London äußerte sich Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals persönlich zu dem Fall der drei Frauen, die knapp vor seiner Wiederwahl in das höchste Staatsamt lauthals in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale die Gottesmutter Maria um seine Vertreibung gebeten hatten. Und Putin gab sich überraschend milde, sagte, er hoffe, dass die drei aus ihrem Fehler gelernt hätten. Er hoffe auf ein mildes Urteil des Gerichts.

Zwei der drei Angeklagten sind junge Mütter. Dass sie seit März wie Schwerkriminelle in Untersuchungshaft sitzen, erregt sogar bei Menschen Unmut, die das aktionistische Punk-Gebet der drei Frauen absolut unangebracht fanden. Und so schlägt jetzt auch die Russisch-orthodoxe Kirche, die bisher unnachgiebig die Höchststrafe von sieben Jahren für Maria Aljochina (24), Nadeschda Tolokonnikowa (22) und Jekaterina Samuzewitsch (29) gefordert hatte, sanftere Töne an: Von einer "sehr dummen" und "verletzenden" Aktion sprach zuletzt der Chefideologe des Moskauer Patriarchats, Wsewelod Tschapli. Und weiter: "Aber es ist auch eine Dummheit, darüber unendlich zu sprechen."

Es wirkt beinahe so, als hätten sich Kreml und Klerus geeinigt – wieder einmal. Kreml und Kirche, das ist ein Gespann, das Russen wie Beobachter von außen sehr unterschiedlich in ihrem Kräfteverhältnis bewerten. Da ist die eine Wahrnehmung: Das russische Patriarchat als williges Werkzeug der Außenpolitik, das russische Interessen in der Ukraine, Moldawien oder Weißrussland vehement vertritt.

Beispiel Ukraine: Dort hat sich im Lauf der Jahre eine komplette Aufspaltung der Kirchen ergeben. Heute existieren die ukrainische Orthodoxie unter dem Moskauer Patriarchat, das von Moskau nicht anerkannte Kiewer Patriarchat, die mit der katholischen Kirche unierten griechischen Katholiken sowie direkt dem Moskauer Patriarchat unterstehende Gemeinden, die in diesem Chaos zunehmend Einfluss gewinnen – was auch den Kreml freut. Die Kirche als geopolitisches Werkzeug.

Und das ist die andere Wahrnehmung: Die russisch-orthodoxe Kirche als mächtige Institution, die letztlich die ethischen Agenden der nationalen Politik bestimmt, die dem öffentlichen Schulsystem ihren Willen aufdrückt und – wie jetzt – einen Prozess gegen drei Frauen vorangetrieben hat, denen nichts anderes vorgeworfen werden kann als Ketzerei. Und dagegen gibt es laut den Anwälten von Pussy Riot keinen Paragrafen. Darum lautet die Anklage auch auf Hooliganismus, motiviert durch religiösen Hass. Ein Tatbestand, der nahe am religiös motivierten Terrorismus vorbeischrammt. Säkulare Menschenrechtler in Moskau sprechen daher auch von einem Prozess der Schande.