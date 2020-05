Russland lässt Alt-AKW am Netz

Tschernobyl ist lange her und die Debatten um Fukushima sind in Russland nicht angekommen. Dass die Atomenergie eine Säule der Energieversorgung ist, die in Russland eher ausgebaut als eingemottet werden soll, daran hat die Führung in Moskau nie einen Zweifel gelassen. Und auch nicht daran, dass die Laufzeiten für alte Reaktoren wohl verlängert werden würden. Vor der UN-Atomenergiebehörde IAEO in Wien wurden die russischen Pläne jetzt präsentiert. Sergei Kirienko, dem Generaldirektor der staatlichen Atomagentur Rosatom, wurde diese Aufgabe überlassen.



Um 15 Jahre soll die Laufzeit aller Reaktoren sowjetischer Bauart verlängert werden - auf 45 Jahre. Unter den betroffenen Reaktoren sind elf von der Bauart Tschernobyls in der Ukraine.



Ausgelegt sind diese Reaktoren eigentlich auf eine Laufzeit von 30 Jahren. Und auch wenn Kirienko vor der IAEO versicherte, dass die Sicherheitsüberprüfungen in diesen Kraftwerken verstärkt würden, so sorgte die Ankündigung doch für einigermaßen Verwunderung bei der IAEO. Denn zum einen ist die Verlängerung um 15 Jahre eine unüblich lange. Und zum anderen besitzen Reaktoren dieser Bauart kein Containment, also keine Schutzhülle, die im Falle einer Havarie die Umwelt vor dem Reaktorinneren abschirmt. Die EU hatte Russland lange und wiederholt gedrängt, die Reaktoren dieses Typs abzuschalten. Vergeblich. Jetzt soll das jüngste dieser Kraftwerke bis 2035 laufen.