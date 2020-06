Russland: Ein Chefredakteur auf der Flucht

Vergangenen Montag waren Sokolow und Bastrikin dann anscheinend gemeinsam außerhalb Moskaus unterwegs gewesen. Zurück in der Hauptstadt, sei Sokolow in ein Auto gezerrt und in einen Wald bei Moskau gebracht worden. Dort habe ihn Bastrikin persönlich mit dem Tod bedroht, heißt es in dem offenen Brief in der N­owaja Gazeta. Bastrikin habe dabei gescherzt, er werde den Mord dann auch höchst persönlich untersuchen. Dafür dann später die durchaus außergewöhnliche Entschuldigung Bastrikins. Derselbe hatte die Vorwürfe zuvor in einem Interview als "glatte Lüge" bezeichnet.

Am Mittwoch dann traf sich Nowaja-Gaza-Chefredakteur Muratow mit Behördenvertretern. Danach sagte er, die Sache sei für ihn "erledigt". Sokolow werde schon bald wieder nach Moskau zurückkehren.