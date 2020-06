Rufe nach Recht und Rache in Afghanistan

Die 16 Gräber in Balandi Pul waren noch ganz frisch, da fielen am Dienstag neuerlich Schüsse in dem kleinen Dorf in der südafghanischen Provinz Kandahar. Diesmal waren es die Taliban, die das Feuer eröffneten. Genau, als sich eine aus Kabul entsandte hochrangige Delegation zur Untersuchung des Massakers eines US-Soldaten an Zivilisten in dem Ort aufhielt. Darunter der Stabschef der afghanischen Armee, der Gouverneur sowie der Polizeichef der Provinz Kandahar, zwei Brüder von Präsident Hamid Karzai und der Minister für Stammesfragen. Von mehreren Seiten eröffneten die Angreifer das Feuer. Ein Reporter der dpa berichtete von Explosionen, Schüssen und einem längeren Gefecht in dem Ort, der nur 1,6 Kilometer von einer amerikanischen Militärbasis entfernt liegt.

Diese 1,6 Kilometer hatte in der Nacht auf Sonntag ein amerikanischer Soldat zurückgelegt, um Menschen zu töten. 16 fielen ihm zum Opfer, ehe er festgenommen wurde. Darunter Kinder und Frauen. Ein wahlloses Gemetzel. Ein Amoklauf, der dem nach diversen Skandalen – von der Schändung von Leichen bis zu Koran-Verbrennungen – ohnehin miserablen Image der USA in Afghanistan weiter zusetzt.