Rituelle Beschneidungen auch in Österreich

Öfters kommt es deshalb auch zu Diskussionen mit Eltern, die auf den Koran verweisen und daher die Zurückweisung durch die Ärzte nicht verstehen.

Ihnen wird anderswo geholfen – und das nicht erst seit gestern, wie Zekirija Sejdini, der Sprecher der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Wien, bestätigt. "Es gibt in Österreich Ärzte, die Beschneidungen in ihrer Ordination durchführen."

So wie Gemeinderabbiner Schlomo Hofmeister und Vertreter der evangelischen Kirche in Österreich sieht auch Sejdini durch das Kölner Urteil das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften in Gefahr: "Warum müssen wir jetzt noch einmal über etwas diskutieren, was seit Tausenden Jahren gut funktioniert?"

Der Stammesvater Abraham soll sich im biblischen Alter von fast hundert Jahren selbst beschnitten haben, als ein Zeichen seines Bundes mit Gott. Lernen Juden wie Moslems. Amerikaner und Australier sehen das weniger eng: In den USA leben weiterhin rund 70 Prozent der Männer ohne Vorhaut. Aus rein hygienischen Gründen.