Retter bei Gletscher-Bergung getötet

Ein Unglück löste das andere aus: Bei einer Bergeaktion nach einem Spaltensturz am Gletscher unterhalb des Rainertörls in der Venedigergruppe in Osttirol wurde das Wetter zum todbringenden Element.

Ein Bergeteam mit zwei Bergrettern und dem Leiter der Osttiroler Alpinpolizei, Franz Franzeskon, 52, sollte Sonntagvormittag an einem 40 Meter langen Tau am Helikopter zur Unglücksstelle geflogen werden. Wie berichtet, war dort am Samstag ein slowakischer Tourengeher, 35, kopfüber in eine nur 30 Zentimeter breite Gletscherspalte gestürzt.

Beim Anflug zum Rainertörl auf rund 3400 Meter Seehöhe geriet "Martin 4", der Hubschrauber des Salzburger Unternehmers Roy Knaus, bei schlechter Sicht in Turbulenzen. Der Pilot empfand die Situation so bedrohlich, dass er das Seil mit den Rettern plötzlich ausklinkte.