Rekordhitze: Mehr als 37 Grad erwartet

Gute Nachrichten für all jene Schüler, die ab Freitag Ferien haben: Ihr erstes freies Wochenende wird hochsommerlich –und das möglicherweise mit Rekordtemperaturen. „Es ist mit extremer Hitze zu rechnen", prognostiziert Peter Pilati vom UBIMET-Wetterdient – „stellenweise können die Temperaturen auf mehr als 37 Grad steigen."

Was hieße, dass Juni-Rekord damit eingestellt wäre: „Der Spitzenwert lag bisher bei knapp über 37 Grad. Der Südföhn, der ab Samstag zu spüren ist, verstärkt die extreme Sonneneinstrahlung noch und lässt Werte über diesem Punkt wahrscheinlich werden", so der Experte. Die bisherigen Juni-Spitzenwerte lagen bei 37,2 Grad – gemessen in Lutzmannsburg ( Burgenland), Langenlebarn und auch Unterretzbach ( Niederösterreich).