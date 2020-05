Reisewelle: Abreisewochenende auf Schienen

"Wir haben das Servicepersonal an den Bahnhöfen verstärkt und insgesamt 159 Waggons zusätzlich im Einsatz, das entspricht einem Plus von 10.000 Sitzplätzen", sagt Herbert Ofner von den ÖBB. Besonders auf der West- und Südbahn - den meist frequentierten Strecken der Urlauber - kamen die zusätzlichen Garnituren über das Wochenende zum Einsatz.



Für eine komplikationsfreie Bahnreise rät Ofner in jedem Fall zur Sitzplatzreservierung. "Besonders die Railjets sind sehr gut gebucht und wenn man einen Sitzplatz haben will, sollte man unbedingt reservieren", sagt Ofner. Wer die 3 Euro für die Sitzplatzreservierung sparen will, weicht am besten auf den "IC" aus, der auf der Westbahnstrecke zwischen Wien und Salzburg stündlich verkehrt.



Die Studentin Stephanie Mayer hält von der Reservierung nicht viel: "Ich habe noch nie einen Sitz reserviert. Wenn man charmant ist, bekommt man immer einen Platz", sagt sie lächelnd und verschwindet schon zum Bahnsteig.