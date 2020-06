Reform-Vorbild: Wie machen das die Schweden?

Was Griechenland und die Eurozone derzeit an schweren Turbulenzen erleidet, hat Schweden bereits Anfang der 1990er-Jahre durchleben müssen. Der schwedische Wohlfahrtsstaat lief aus dem Ruder, hohe Staatsschulden, ein riesiger Beamtenapparat und eine Hochsteuerpolitik führten das Land an den Rand eines Kollaps.

Der Schuldenstand des Staates lag bei über 80 Prozent, ohne Einschnitte wäre er Mitte der 90er-Jahre auf über 120 Prozent der Wirtschaftsleitung gestiegen. Eine Staatspleite, wie sie derzeit Griechenland droht, schien damals unausweichlich.

Wenn nicht die Politik in ungeahnter Einigkeit drastische Schritte gesetzt hätte, von denen das Land bis heute profitiert: Die Erneuerung des Staates wurde durch eine radikale Verwaltungs­reform eingeläutet, Wirtschaftssteuern wurden gesenkt, Privatisierungen begonnen und ein neues Beschäftigungsprogramm ersonnen.