Putin muss sich nicht mehr verstellen

Nachdem die zuletzt zu neuem Leben erwachte Zunft der Kreml-Astrologen ihre Glaskugeln nun getrost einpacken kann, haben die Russen wieder freien Blick auf die "gelenkte Demokratie" in ihrer Heimat - und der muss ernüchternd ausfallen: Denn eine echte Opposition im Land gibt es nicht - sie ist mundtot gemacht oder scheitert schon an der behördlichen Zulassung; die Duma, die Anfang Dezember neu gewählt wird, ist eine reine Abnick-Kammer, in der nur kooperationswillige Parteien sitzen; die wichtigsten Medien stehen unter der Kontrolle des Kreml; Putin und sein engstes Umfeld fällen die zentralen Entscheidung ohne öffentliche Debatten in irgendwelchen Hinterzimmern; und wer sich im Dunstkreis der Macht die Taschen füllt, wird totgeschwiegen.



Auch wenn Putin de facto alle Widersacher kaltgestellt hat - ein Gegner erweist sich aber als hartnäckig: Die Lethargie und Politikverdrossenheit vieler Bürger. Um sie bei der Stange zu halten, hat der Premier/Präsident eine Allrussische Volksfront wie in Sowjetzeiten ins Leben gerufen und die Losung ausgegeben, die Regierungspartei "Einiges Russland" müsse mindestens 60 Prozent der Stimmen organisieren. Denn es gilt die alte Regel: In einem Potemkinschen Dorf kommt es vor allem auf die Fassaden an.