Psychoterror im Namen Gottes

Im April fällte der Grazer Strafrichter Erik Nauta ein bemerkenswertes Urteil. Der 59-jährige Geschäftsführer der HLI, ein 41-jähriger Theologiestudent, und zwei weibliche Lebensschützerinnen, 31 und 41 Jahre alt, wurden wegen Stalkings verurteilt.



Sollte dieses Urteil im Instanzenzug halten, ist es ein Präzedenzfall: Unter beharrlicher Verfolgung in Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen lief bisher nichts. Zwangsmaßnahmen nach dem Sicherheitspolizeigesetz, wie Betretungsverbot und Wegweisung, sind in Wien, nicht aber in Graz möglich.



Geldstrafen wurden gegen das Quartett verhängt: 450 bis 7200 Euro. Der Richter wird im Gloria-TV, einem ultrakonservativen Sprachrohr, angegriffen. An seiner Urteilskraft wird gezweifelt.



"Der Fall ist nun beim Oberlandesgericht anhängig. Ich bin überzeugt davon, dass das Urteil inhaltlich bestätigt wird", sagt Erik Nauta. Auch Gerichtsvizepräsident Helmut Krischan blickt unaufgeregt auf die Stimmungsmache gegen Nauta. "Das ist Teil unseres Berufes. Wir sind kein Kaufhaus und haben kaum zufriedene Kunden. Es gibt auch Personen, die durch Ideologien eine Ausrichtung haben. Da kommt der Richter immer in ein Getriebe."



Der Grazer Frauenarzt wird nun in Ruhe gelassen. Der Tatzeitraum erstreckte sich von 2009 auf 2010. "Meine Lebensqualität war sicher beeinträchtigt - und die meiner Patientinnen auch."