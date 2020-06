Prozess: Millionenbetrug mit Letztem Willen

Als die Affäre am 20. November 2009 öffentlich bekannt wird, war zunächst von etwa zehn manipulierten Testamenten die Rede. Später zeigte sich, dass es bereits 2002 und 2003 erste Verdachtsmomente gab, Ermittlungen aber mangels Beweisen eingestellt wurden.

Im März 2009 erstattete dann eine Dornbirner Richterin Anzeige, weil ihr verdächtig ähnliche Testamente auffielen, und als Verlassenschaftskuratoren immer dieselben Justizmitarbeiter auftauchten.

Am 17. November werden die Justizmitarbeiter Jürgen H. und Kurt T. sowie H.s Freund Peter H. verhaftet. Bei einer Sonderrevision werden rund 20.000 Verlassenschaftsakten überprüft. Dabei zeigt sich, dass im Archiv des Dornbirner Bezirksgerichts 510 Testamente fehlen. Die Staatsanwaltschaft geht inzwischen von rund 20 Fällen aus.

Am 27. November wird Jürgen H. vorläufig suspendiert, Kurt T. entlassen.

Am 21. Dezember wird mit Clemens M. ein weiterer Justizmitarbeiter verhaftet, am 5. Februar 2010 auch der pensionierte Grundbuch-Rechtspfleger Walter M. Einen Tag später gerät die Vizepräsidentin des Landesgerichts Feldkirch, Kornelia Ratz, unter Verdacht, ein gefälschtes Testament zum Vorteil ihrer Mutter und ihrer Tante "bestellt" zu haben. Die 48-Jährige wird am 25. Februar suspendiert.

Jürgen H. und Peter H. kündigen am 23. August an, sich an der Schadensgutmachung beteiligen zu wollen. Ihre Anwälte regen eine Anlaufstelle für Geschädigte an, die im Oktober eingerichtet wird. In drei Zivilprozessen wurden bereits mehreren Geschädigten 788.000 Euro und zwei Grundstücke zugesprochen. Dem gegenüber stehen beschlagnahmte Vermögenswerte von 1,5 Millionen Euro.