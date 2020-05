Prozess gegen Arzt in Dubai geht weiter

Gabriel und Tassilo Adelsmayr haben derzeit einen schweren Rucksack zu schultern. Das Konterfei ihres Vaters, des Mediziners Eugen Adelsmayr (52), geistert seit Juli durch die Medien. Immerhin ist ihr Vater der erste Österreicher, dem im Ausland die Todesstrafe droht. Am Sonntag geht in den Dubai Courts die dritte Runde im Mordprozess gegen den Oberösterreicher über die Bühne. Erste Zeugen sind am Wort.



Die Dubaier Staatsanwaltschaft bezichtigt den Anästhesisten, einen Patienten falsch behandelt und ihm nicht geholfen zu haben. "Geplanter Mord" lautet der Vorwurf. Es geht um viel: Drei Jahre Haft bis zur Todesstrafe, die der Staatsanwalt fordert, drohen dem 52-Jährigen.



"Ich habe keine Sekunde an der Unschuld meines Vaters gezweifelt", sagt der 23-jährige Tassilo. Als sein Vater zu Weihnachten 2010 nicht heimkam, glaubte der Student noch an bürokratische Hürden, die sich von selbst in Luft auflösen würden. "Er ist so ein ehrlicher, korrekter Mensch, was soll ihm passieren", dachte Bruder Gabriel (25) damals.



Aus dem angezeigten Kunstfehler wurde aber eine Mordanklage. Während sein Vater Anfang Juli erstmals vor Gericht stand, legte Gabriel das letzte Examen seines Medizinstudiums ab. "Das Ganze schockiert uns schon", sagt der frischgebackene Arzt. Bei jedem Telefonat mit ihrem Vater hören sie den gleichen Satz: "Macht euch keine Sorgen!"