Privater Streit wird zur Staatsaffäre

Auffallend ist, dass Valérie Trierweiler bei öffentlichen Auftritten immer seltener an der Seite des Präsidenten zu sehen ist. Wie die italienische Tageszeitung Corriere della Sera berichtet, war sie sogar zum 50. Jahrestag deutsch-französischer Freundschaft nicht dabei. Und auch in Großbritannien fehlte sie: Hollande traf sich am Dienstag mit Premier David Cameron zu einem Arbeitsbesuch in London. Dann wurde der Präsident auf Schloss Windsor von der Queen empfangen, die auf einen Dolmetscher verzichtete und ihr Französisch pflegte – alles ohne Trierweiler.

Nun wird im Land gespannt auf den französischen Nationalfeiertag am 14. Juli gewartet. Medien rechnen damit, dass Hollande sich dann im Fernsehen zu den Spannungen in seiner Patchwork-Familie äußern wird. Die Twitter-Affäre sei inzwischen zur Staatsaffäre geworden, heißt es im Corriere della Sera.