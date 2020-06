Prinzen-Unfall ohne Konsequenzen

Es ist so sicher wie das Amen im Gebet. Passiert auf Skipisten ein Unglück, wird der Ruf nach Beschränkungen laut. Gefordert werden etwa die generelle Helmpflicht oder eine Pistenpolizei.

Angesichts der angespannten Lawinensituation stellt sich diese Frage auch für Tourengeher und Freerider. Nicht erst seit dem Aufsehen erregenden Unglück des holländischen Prinzen Friso, der wegen Sauerstoffmangels weiterhin in Lebensgefahr schwebt. Dessen Begleiter überlebte am Freitag wegen seines Lawinenairbags, wie eine junge Wienerin die am Samstag in Salzburg ein Schneebrett lostrat.

Warum gibt es dann keine Pflicht zu Sicherheitsausrüstung im freien Gelände? Laut einer Studie des Schweizer Instituts für Lawinenforschung von 2010 überlebten von 262 Lawinenopfern mit ausgelöstem Airbag 97 Prozent. Auch das Standard-Notfallpaket – Lawinenpieps, Schaufel und Sonde – erhöht die Chancen auf eine Rettung aus der Lawine enorm.

Doch die Forderung nach einem Gesetz, dass bestimmte Ausrüstung vorschreibt oder es gar verbietet, bei gefährlichen Verhältnissen in die Berge zu gehen, stößt reihum auf Ablehnung.

„Es braucht sicher keine zusätzlichen Regulationen“, betont Michael Larcher, der Bergsportreferent des Alpenvereins. „Im Freizeitbereich sind Menschen in kleinen Gruppen unterwegs. Anders als im Straßenverkehr haben Entscheidungen in erster Linie Konsequenzen nur für sie selbst.“