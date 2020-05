Polizei stellte Studenten an die Wand

Auf freier Strecke hielten zwei Polizisten in Graz eine Straßenbahn an und stürmten in Wild-West-Manier in den Fahrgastraum. Musikstudent Martin Schönbauer, 25, wusste nicht, wie ihm geschah. Er wurde ins Freie gezerrt, musste sich an eine Hauswand stellen und wurde wie ein Schwerverbrecher durchsucht.

Ein krasser Fehlalarm: Der strebsame Student hatte nichts mit dem Diebstahl einer Geldbörse in einer Schule zu tun. Der zweifache BAK-Absolvent kam mit Kollegen gerade von einer Prüfung an der Uni.