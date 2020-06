Polizei ermittelt gegen Hells Angels

Männlich, "weiß", älter als 21 Jahre, Besitzer einer Harley Davidson, von einem Mitglied unterstützt, Vorstrafen sind dienlich. Das sind laut einem Bericht des Innenministeriums die wichtigsten Aufnahmekriterien für die Hells Angels.

Etwa 300 Motorradfreaks mit dem Totenschädel auf der Lederjacke gibt es in Österreich. Sie sind in sechs sogenannten Chaptern (Filialen) organisiert. "Es kommt der Druck aus Deutschland, hier neue Zweigstellen zu errichten. Die Chapter werden neu aufgebaut", erklärt Mario Hejl vom Bundeskriminalamt. "Wir beobachten diese Dinge sehr genau." Wie weit die Ermittlungen sind? Die Polizei lässt sich nicht in die Karten blicken.

Anders verhält es sich in Deutschland. Dort wurden zuletzt sechs Filialen der Motorradrocker verboten. Zuvor tobte jahrelang ein Rockerkrieg mit den Bandidos. Es gab Tote, auch Polizisten gerieten zwischen die Fronten. Ein SEK-Beamter starb, als einer der Höllenengel zwei Mal durch eine geschlossene Tür feuerte. Erst im Mai wurde das Chapter in Köln geschlossen, im Jänner das in Kiel. Hier soll ein Gegner der Bande eingemauert worden sein.

"Es gibt ein Ost-West-Gefälle in Österreich", sagt Hejl. Im Klartext bedeutet das, dass bei den Mitgliedern in Ostösterreich das Motorradfahren im Vordergrund steht. Der Wiener Club in Margareten fällt vor allem auf, wenn die ratternden Maschinen durch die engen Häuserschluchten fahren und die Geräuschkulisse eines landenden Jumbojets verursachen. Auch beim Falco-Begräbnis blieben sie als Sargträger in Erinnerung.