Pokern: Aus jedem Fisch kann ein Hai werden

Das Allerschlimmste am Pokertisch ist es, der Fisch zu sein. Denn das sind jene Spieler, die schlecht spielen und ihr Geld verlieren. Zu dieser Gruppe gehören rund 80 Prozent der Gäste in Casinos und Pokerclubs. In Schwärmen treten sie meist an Wochenenden auf.

Darauf lauern die Haie.

So werden die anderen 20 Prozent genannt. Das sind jene, die beim Pokern Geld verdienen. Niki Kovacs ist so ein Hai. Er arbeitet derzeit als Informatiker bei einer Großbank und ist schon so gut, dass sogar eine Profikarriere in Griffweite ist. Der 37-Jährige hat bereits 400.000 Euro beim Kartenspiel gewonnen.