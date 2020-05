Pinzgau: Vier Tote bei Segelflieger-Crash

Den Helfern bot sich ein Bild des Schreckens - und eines der eigenen Hilflosigkeit. Obwohl die Einsatzkräfte binnen kürzester Zeit am Unfallort waren, kam für alle vier Personen jede Hilfe zu spät.



Bei einem schweren Flugzeugunglück kollidierten am Sonntag gegen 15.45 Uhr kurz vor dem Flugplatz Zell am See ein Motorsegler und ein Motorflugzeug im Landeanflug und stürzten in eine Wiese ab. Alle vier Insassen wurden in den Wracks eingeklemmt.



Die zwei Opfer im Motorflieger, einer Cessna, starben noch in ihrer Maschine, eine Frau aus dem Segler an der Unglücksstelle. Ein 57-jähriger Münchner überlebte schwerst verletzt. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen. Dort starb er nach der Einlieferung.