Pink-Panther-Räuber vor Gericht

Unter dem wachsamen Auge von Cobra-Beamten und gefesselt an Händen und Füßen wurden am Donnerstag zwei Mitglieder der berüchtigten Pink-Panther-Bande in Salzburg bei Gericht vorgeführt. Die beiden Serben hatten sich nach einem ihrer Juwelier-Raubzüge gestellt.

Viel sagten Mihajlo M., 30 und Nikola B., 24 allerdings nicht – angeblich aus Angst vor Racheaktionen durch Hintermänner. Einer der beiden war auch angeschossen worden, kurz bevor sie im Mai 2012 zur Polizei gingen.

Die einzige Aussage der beiden war, dass sie bei ihren Überfällen bei Nobeljuwelieren in Salzburg und Wien nur mit einer Plastikpistole unterwegs waren. "Man kann daher nicht von schwerem Raub sprechen", argumentierte Anwalt Nikolaus Rast. "Die beiden sind spielsüchtig und haben die falschen Leute kennengelernt", erklärte Rast.