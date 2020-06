Pflege-Tipps für das Hundefell

Lässt sich der Hund später freiwillig pflegen, verhindert das ein Verfilzen der Haare. Besonders empfindlich sind Bauch und Innenschenkeln, dort ist die Unterwolle am dichtesten. Die Bürste entfernt die feinen Haare, die Haut wird besser durchblutet, atmet besser und bildet ihre natürliche Schutzschicht. Nebeneffekt des herausgeputzten Fells: Krankheitsüberträger wie zum Beispiel Zecken und Flöhe werden eher entdeckt und können entsprechend entfernt werden.

"Grooming trägt zur Rudelbildung bei, festigt die Positionen in der Rangordnung und ist Ausdruck von Zuneigung", erklärt Balfanz den sozialen Aspekt der Fellpflege. Das Geben und Nehmen trägt zu einer intensiven Beziehung zwischen Zwei- und Vierbeiner bei.

Während die mechanische Bearbeitung des Fells sinnvoll ist, ist das Waschen des Hundes überflüssig. Ausgenommen: eine starke Verschmutzung des Tieres sowie Schwimmen in Salzwasser bzw. in keimhaltigem Badegewässer. "Der Hund soll dann mit klarem Wasser abgewaschen werden. Passiert das nicht, kann es zu Hautreizungen oder -entzündungen kommen", sagt der Veterinärmediziner. Von Shampoos hält Balfanz wenig. Wer trotzdem nicht darauf verzichten will, sollte zu einem ph-freundlichen Produkt ohne Duftstoffe und ohne Chemie greifen. Dafür bieten sich Kinder-Shampoos an oder Hunde-Shampoos vom Hundefriseur. Der Tierarzt hat gesunde Spezialshampoos, die zum Beispiel desinfizieren bzw. für Allergiker geeignet sind.