Papst-Rede: Boykott im Bundestag

Lange ließ sich Benedikt XVI. für seinen ersten offiziellen Besuch in seinem deutschen Heimatland Zeit. Waren seine zwei Kurztrips zuvor rein kirchlicher Natur, so ist diese Vier-Tage-Visite auch eine des Oberhaupts des Vatikan-Staates. Dabei wird die politische Seite dem Heiligen Vater eher weniger Sorgen machen als die kirchliche: Die Katholiken seiner Heimat sind aufmüpfiger als je seit der Reformation, auch wenn ihr Oberhaupt bis 19. Juli 2005 Joseph Kardinal Ratzinger hieß.



Der erste Tag in der Hauptstadt steht im Zeichen der Politik: Der Papst trifft die Spitzen der Republik vom Bundespräsidenten abwärts. Höhepunkt ist seine Rede heute, Donnerstag, im Bundestag. Die Erwartungen in sie sind gemischt. Die Umgebung der Kanzlerin erhofft eine Ermunterung der skeptischen Reihen in der Koalition bei der Euro-Rettung: Europa als großes Friedensprojekt und eine Mahnung an die Finanzmärkte, auch wenn nur die die grenzenlose Verschuldung Europas durch die Politik verhindern. Auch dass der Bundestag heuer ausführlich wie kein anderes Parlament über die Präimplantationsdiagnostik diskutierte, wird deren entschiedenster Gegner wohl anerkennen.