Panzer für Saudis erhitzen die Gemüter

Fast wäre es ohne Aufsehen gelungen: Saudi-Arabien hat in Deutschland 200 modernste Panzer bestellt, der " Bundessicherheitsrat", das geheim tagende Ministergremium für den Rüstungsexport, genehmigte jetzt deren Ausfuhr. Ausgerechnet in ein Land, das noch vor Wochen mithalf, den "arabischen Frühling" im Nachbarland Bahrain brutal zu unterdrücken - unter anderem mit dem Auffahren von Panzern.



Damit hat nun die Bundesregierung und besonders Außenminister Guido Westerwelle ( FDP) ein Problem: Keiner schwärmt wie er von der "deutschen Solidarität mit den Völkern, die nun ihre Diktatoren abschütteln". Das klang schon merkwürdig nach der umstrittenen Enthaltung Deutschlands im UN-Sicherheitsrat, als es um Hilfe für Libyens Revolutionäre ging. Damit wurden die Gaddafi-Gegner und auch die NATO-Partner brüskiert. Nun wirken Westerwelles Lippenbekenntnisse noch schaler. Selten musste sich ein deutscher Außenminister so von der Realpolitik entlarven lassen.



Denn natürlich gibt es auch viele Argumente für die Lieferung des als weltweit besten Panzer geltenden Leopard II: Würde ihn Deutschland nicht liefern, dann täte es Spanien, wo er in Lizenz gebaut wird. Die Arbeitsplätze in der deutschen Rüstungsindustrie müssten noch rascher abgebaut werden.