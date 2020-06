Pannenserie nach Serienmorden

Das Staatsgefängnis Tacumbu in Paraguay dürfte ein netter Ort sein. Seit der Kärntner Zuhälter Sandro Otto Hafner dort in Untersuchungshaft sitzt, hat er zumindest 46 neue Facebookfreunde gefunden. Dabei sind die Vorwürfe gegen ihn alles andere als Kavaliersdelikte: Er wird mit mindestens vier Morden in Österreich und Paraguay in Verbindung gebracht, es wird aber von noch mehr Tötungsdelikten gemunkelt.

Seit nunmehr 14 Monaten sitzt Hafner in Untersuchungshaft, die Ermittlungen laufen auf beiden Kontinenten schleppend. Der Fall des möglicherweise größten Serienmörders seit Jack Unterweger ist geprägt von Pleiten, Pech und Pannen.