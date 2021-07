Palästinenser: "Wir wollen neuen Staat"

"UN-194" riefen Zehntausende Demonstranten am Mittwoch in Ramallah. Die palästinensische Regierung will am Freitag bei der UNO den Antrag zur Aufnahme Palästinas stellen und so zum 194. Mitglied der Staatengemeinschaft werden. Die Begeisterung war stürmisch wie immer bei öffentlichen Kundgebungen der Palästinenser. Die Palästinenser-Regierung hatte Schulkindern und Beamten den Tag freigegeben, damit sie an den Demonstrationen teilnehmen konnten. Was einer Aufnahme Palästinas folgen wird, wusste gestern aber eigentlich niemand.



"Es ist mir völlig egal, wer uns anerkennt. Hauptsache, es geht etwas weiter", rief Muafak (24), der ein blaues Schild mit dem UN-Logo trug. "So wie bisher kann es nicht weitergehen. Verhandlungen im Leerlauf, was soll das?" Auch Muafaks Vater stand mit in der Reihe, auch er rief begeistert, fügte aber schnell hinzu: "Auf keinen Fall darf unsere Kundgebung mit Gewalt enden. Wir wollen einen neuen Staat, keine neue Intifada."