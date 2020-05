Palästina: Steiniger Weg zur Staatswerdung

Auf der Tagesordnung der bevorstehenden Generalversammlung der Vereinten Nationen, die Ende September in New York abgehalten wird, steht der von der Arabischen Liga unterstützte und von über 130 Staaten gutgeheißene Antrag auf UNO-Mitgliedschaft eines unabhängigen Staates Palästina. Der Antrag wird aller Voraussicht nach am Veto der USA im Weltsicherheitsrat scheitern. Für die Palästinenser ist die internationale Anerkennung ihrer Eigenstaatlichkeit Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Nahost-Friedensprozesses, für die Israelis dagegen ein gravierendes Hindernis. Ein Rückblick:



1964 - Gründung der Palästinensischen Befreiungsorganisation ( PLO)

mit der Fatah von Yasser Arafat als stärkster Fraktion

1967 - Sechstagekrieg: Israel besetzt das Westjordanland mit

Ostjerusalem und den Gaza-Streifen

1974 - UNO-Vollversammlung anerkennt das "Recht des palästinensischen

Volkes auf nationale Selbstbestimmung" und verleiht der PLO

Beobachterstatus

1987 - Erste "Intifada" (Volksaufstand), Gründung der außerhalb

der PLO stehenden radikalen Hamas

1988 - Der palästinensische Nationalrat (Exilparlament) ruft

in Algier den "Staat Palästina" aus und erkennt das

Existenzrecht Israels an

1993 - Grundlagenvertrag Israel-PLO - Selbstverwaltung im

Gazastreifen und Teilen des Westjordanlands

1998 - PLO bekräftigt die Streichung der Charta-Bestimmung über

"Zerstörung" Israels

2000 - Gipfel von Camp David scheitert an der Jerusalem- und

der Flüchtlingsfrage, zweite "Intifada"

2001 - US-Präsident George W. Bush spricht sich vor

Der UNO-Vollversammlung für "zwei Staaten, Israel und

Palästina, in sicheren und anerkannten Grenzen" aus

2003 - Die "Roadmap" wird vorgelegt, der Friedensfahrplan des Nahost-Quartetts

( USA, UNO, EU, Russland) für eine Zweistaatenlösung

2005 - Israel räumt ohne vorherige Vereinbarung den Gazastreifen

2006 - Hamas-Wahlsieg

2007 - Hamas-Machtübernahme im Gazastreifen

2008/09 - Israelische Militäroffensive im Gazastreifen

2009 - US-Präsident Barack Obama verlangt die Beendigung des

israelischen Siedlungsbaus auf besetztem Gebiet,

Israel beschließt zehnmonatigen Siedlungsstopp

2010 - Israel verweigert Verlängerung des Siedlungsstopps

2011 - Obama spricht sich für einen palästinensischen Staat in den

Grenzen von 1967 aus, Israel lehnt ab. Die Arabische Liga

unterstützt den Antrag auf UNO-Vollmitgliedschaft Palästinas.