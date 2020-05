ÖVP: Frauen sollen später in Pension

Dass ältere Arbeitnehmer gekündigt werden, sobald sie in Pension gehen können, ist laut Christine Mayrhuber, Pensionsexpertin am Wirtschaftsforschungsinstitut, "keine geschlechtsspezifische Sache". Kurzfristig würde eine frühere Angleichung aus ihrer Sicht zu einer höheren Arbeitslosigkeit von Frauen führen. Mittelfristig sei dazu aber zu raten. "Gut wäre es, die Anpassung schon 2023 abgeschlossen zu haben."



Als Grund nennt Mayrhuber den sich abzeichnenden Mangel an qualifiziertem Personal. Da müssten auch die Betriebe umdenken: "Dass Leute heute mit 40 zum alten Eisen gehören, gilt nicht mehr." Zudem werde die Qualifikation von Frauen immer besser. "Es gibt heute einen Pool von 40- bis 45-jährigen Frauen, die sehr gut qualifiziert sind. Für sie wäre eine frühere Erhöhung des Antrittsalters besser."



Ausgleich Dass das Frauen-Pensionsalter erst ab 2033 bei 65 Jahren liegen wird, geht auf eine Initiative der früheren Frauenministerin Johanna Dohnal ( SPÖ) im Jahr 1992 zurück. Damit sollten Frauen einen Ausgleich für die unbezahlte Arbeit, die sie zu Hause und für die Kinder leisten, bekommen. Bei den Beamten gilt bereits für beide Geschlechter ein Pensionsalter von 65.