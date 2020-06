Österreicher in UN-Spitzenämtern

Die Nachricht war ebenso knapp wie überraschend: Peter Launsky-Tieffenthal wird zum Leiter der UNO-Presseabteilung und Untergeneralsekretär ernannt. Außenminister M­ichael Spindelegger sprach von einem "schönen Erfolg".

Mit Launskys Aufstieg ist ein weiterer Österreicher in die höchsten Reihen der Vereinten Nationen eingetreten. Er leitete bisher die Presseabteilung des A­ußen­minis­te­ri­ums und war schon an den Botschaften in W­ashington, Neu Delhi und Riad tätig. Doch seine neue Stellung ist auch für den erfahrenen Diplomaten "eine sehr große Herausforderung", wie er im Gespräch mit dem KURIER bestätigt – "schon allein vom Umfang her".

Launsky wird künftig eine Abteilung mit 700 Mitarbeitern in weltweit 63 Büros leiten. Er soll Generalsekretär Ban Ki-moon beim Informieren der Öffentlichkeit unterstützen und "so das Verständnis und auch die Wertschätzung der UNO-Arbeit stärken". Dabei setzen die Vereinten Nationen nicht mehr nur auf traditionelle Medien, sondern auch auf soziale Netzwerke. Als Untergeneralsekretär steht Launsky in der UNO-Hierarchie gleich unter Ban und dessen Stellvertreter und reiht sich somit in den engsten Mitarbeiterstab ein.