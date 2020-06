Obama will Welle der Gewalt eindämmen

Sadwant Singh Kaleka hatte keine Chance, als er sich am Sonntag mit einem stumpfen Zeremonienmesser in der Hand dem Todesschützen im Sikh-Tempel von Oak Creek, Wisconsin, entgegenstellte – doch der Gemeindevorsitzende rettete viele Leben. Denn während der 65-Jährige im Kugelhagel des früheren Soldaten Wade Michael Page starb, konnten sich Frauen und Kinder in Sicherheit bringen. "Er war ein Held durch und durch", würdigte Kalekas Sohn Amardeep am Dienstag seinen Vater.

Während die Behörden bei der Suche nach dem Motiv für die Wahnsinnstat immer tiefer in ein rechtsradikales Milieu voller Rassenhass und weißer Überlegenheitsfantasien vorstoßen, lässt ein weiterer Vorfall im Bundesstaat Missouri aufhorchen: Dort brannte in der Stadt Joplin eine Moschee vollständig aus. Am 4. Juli, dem US-Unabhängigkeitstag war eine Brandanschlag auf das muslimische Gotteshaus gescheitert, diesmal wurde es von dem Täter in Schutt und Asche gelegt. Für die Gemeinde besteht kein Zweifel daran, dass die Tat rassistisch oder anti-islamisch motiviert war.

Hass auf Muslime könnte auch der Beweggrund des Attentäters von Oak Creek gewesen sein. Wegen ihres Turbans werden Sikhs häufig für radikal-islamische Taliban gehalten. Seit den Terroranschlägen des 11. September 2001 waren Mitglieder der etwa 500.000 Personen starken Sikh-Gemeinschaft in den USA immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Und Wade Michael Page soll ein 9/11-Tattoo getragen haben.