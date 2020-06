Obama war "zärtlich, aber kühl"

Ich glaube, er hat für mich gekocht. Wir redeten, gingen ins Schlafzimmer und redeten weiter. Ich verbrachte die Nacht dort. Es fühlte sich an, als müsse es so geschehen." So beschreibt Genevieve Cook die erste Nacht mit dem damals 22-jährigen Uni-Absolventen Barack Obama in New York. Ein Jahr dauerte Obamas Beziehung mit der damals 25-jährigen, weißen australischen Diplomatentochter, die der Pulitzer-Preisträger David Maraniss ausfindig machte. Sie zeigte ihm auch ihre Tagebücher, die in die Biografie einfließen, die Maraniss über den jungen Obama schrieb und auf die viele Amerikaner jetzt mit Spannung warten. Am 17. Juni erscheint das Buch, das einen sehr ernsten, aber durchaus sympathischen jungen Mann zeigt.

Cook beschreibt Obama in ihrem Tagebuch als "zärtlich, aber gleichzeitig kühl". Obama sei sehr irritiert gewesen, als sie ihn in einem Wettkampf besiegt hatte. Cook beschreibt ein Paar, das gemeinsam duscht, Bücher liest und kocht. Aber sie hat das Gefühl, nie ganz an den um drei Jahre Jüngeren heranzukommen. "Seine Wärme kann trügerisch sein. Er sagt süße Worte und kann offen und vertrauensvoll sein, aber da ist auch diese Kühle." Die Ex-Freundin erinnert sich auch, dass sie mehrmals über Obamas Identitätssuche redeten, darüber, was es bedeutet, wo man hingehört, was es heißt, ein Schwarzer zu sein.