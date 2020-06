Obama-Minister droht Haft

Es sind noch etwas mehr als vier Monate bis zur Präsidentenwahl in den USA, doch schon jetzt folgt zwischen Präsident Barack Obama und seinen Gegnern in den republikanischen Reihen ein Schlagabtausch auf den anderen.

Der jüngste Eklat dreht sich um Obamas Justizminister Eric Holder. Dieser soll, wenn es nach dem Willen der Republikaner im Kongress geht, wegen "Missachtung" Rede und Antwort stehen. Holder habe seiner Behörde wichtige Beweis­dokumente nicht vorgelegt.

Die Akten betreffen eine missglückte Waffenschmuggel-Operation namens "Fast and Furios": Das Justizministerium hatte seit 2009 Tausende Waffen über die Grenze zu Mexiko schmuggeln lassen, um herauszufinden, wie die Pistolen und Gewehre aus den USA illegal in die Hände der dort wütenden Drogenbanden geraten. Doch die Aktion ging in die Hose: Wegen mangelhafter Überwachung der Operation verschwanden in Summe rund 20.000 Waffen.