Nur Unterhaltungswert

In der letzten Zeit ist die Republik Österreich vor allem durch Not-Verstaatlichungen von Banken aufgefallen. Verkauft wurde schon länger nichts mehr. Die AUA, o.k. Aber das war mehr eine Not-Verschenkung samt 500 Millionen Euro oben drauf für die Lufthansa.

Der neue ÖIAG-Chef wird vor allem viel Geduld brauchen, so einbetoniert haben sich SPÖ und ÖVP. Und Fingerspitzengefühl, wie man mit dem Vermögen der Steuerzahler tunlichst umgeht. Weil dieses Gefühl lassen die politisch Verantwortlichen schmerzlich vermissen. Die Posse, die VP-Chef Michael Spindelegger rund um einen ÖBB-Verkauf an Frank Stronach abliefert, könnten sich Kabarettisten kaum besser ausdenken.

Spindelegger sucht Profilierungsmöglichkeiten und will in der Zeitung stehen. Stronach auch. Da haben sich zwei Obergurus gefunden. Der eine will den Schilling zurück und damit die Wirtschaft ruinieren. Der andere will die Bahn verkaufen, aber die Bahn-Schulden offenbar bei Staat und Steuerzahler lassen. Toll. Danke.