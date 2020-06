Neues Bundesamt für Asyl ab 2014

Die neue Behörde wird für das Asylwesen ebenso zuständig sein wie für alle Fälle humanitären Aufenthaltes. Auch die Entscheidungen über weitere Erstaufnahme-Zentren – zusätzlich zu Traiskirchen und Thalham – sollen dort getroffen werden können.

Alle dazu gehörigen rund 190 Zuständigkeiten der Behörden (etwa Bundesasylämter, Polizei, Magistrate, Bezirkshauptmannschaften) werden im Bundesamt konzentriert. Dies betrifft das Asylverfahren in erster Instanz, die Entscheidung über subsidiären Schutz sowie humanitären Aufenthalt, wenn Asyl nicht zuerkannt wird.

Bei dem letzten Punkt geht es um Personen, die Jahre auf den Abschluss des Verfahrens warten müssen und in Österreich trotz negativem Bescheid bleiben wollen und integriert sind – Stichwort Familie Zogaj. Künftig wird über den Grad der Integration das neue Bundesasylamt und nicht mehr die Behörden der Bundesländer entscheiden. Es soll dadurch österreichweit zu einheitlichen Standards kommen. Ein im Innenministerium angesiedelter Beirat, der Anträge auf humanitären Aufenthalt bisher geprüft hat, soll abgeschafft werden.

Beim Berücksichtigen des Grades an der Integration soll vieles beachtet werden. Etwa: die Selbsterhaltungsfähigkeit; schulische und berufliche Ausbildung; Deutschkenntnisse; Nachweis von Aus- und Weiterbildungsangeboten in Österreich; Vereinstätigkeiten sowie die Integration am Arbeitsmarkt.