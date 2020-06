Nazi-Lieder bei Feier in Landesregierung

Auf das "Schärfste und Entschiedenste zurückgewiesen" hat ein Kärntner Kommunalpolitiker den Vorwurf der Wiederbetätigung: Laut einer Anzeige der Personalvertretung hat sich der freiheitliche Mandatar bei einer Feier zum 50. Geburtstag einer Kollegin in der Kärntner Landesregierung als Hitler-Darsteller produziert, sei im Stechschritt durch den Raum marschiert, habe "Ich kapituliere nicht!" gerufen und Nazi-Lieder gesungen. Personalvertretungsobmann Gernot Nischelwitzer: "Mitarbeiter haben mir empört und geschockt davon erzählt. Daraufhin habe ich den Vorfall sofort der Landesamts­direktion gemeldet."

Landesamtsdirektor Dieter Platzer: "Laut Strafprozessordnung musste ich die von der Personalvertretung unterschriebene Schilderung des Sachverhalts an die Staatsanwaltschaft weiterleiten." Die Anklagebehörde bestätigt "Ermittlungen in Richtung Verbotsgesetz", hüllt sich aber ansonsten in Schweigen.