Nach US-Amoklauf: "Toleranzgrenze ist erreicht"

„Die Toleranzgrenze des afghanischen Volkes“ sei erreicht, heißt es in einer Erklärung des Parlaments. Die Täter sollten ehest möglich von einem öffentlichen Gericht in Afghanistan bestraft werden. Die Täter? Offiziell ist von einem Amokläufer die Rede. Ein Vater zweier Kinder, der auf seinem ersten Einsatz in Afghanistan ist, zuvor aber drei Mal im Irak stationiert war. Dorfbewohner sprachen aber von mehreren Angreifern. Fraglich ist auch, wie es ein einzelner Soldat schaffen konnte, in der Nacht eine mit Bewegungsmeldern, Sandmauern und Maschinengewehrnestern gesicherte Basis zu verlassen und 1,6 Kilometer ins nächste Dorf zu laufen. Den ausländischen Soldaten in Afghanistan ist es aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt, alleine die Stützpunkte zu verlassen. Wer die Basis verlässt, darf das nur in Gruppen und mit einem ausdrücklichen Befehl.