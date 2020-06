Mutter droht abgeschoben zu werden

Ehemann David Lang (29) ist Österreicher. Auch das zwei Monate alte Baby Melina hat die österreichische Staatsbürgerschaft. Doch Gülizar Lang (38), die Ehefrau und Mutter, soll in ihre Heimat Türkei abgeschoben werden.

Die Vorgeschichte: 2008 lernen sie einander in einem Salzburger Lokal, in dem David Lang als Kellner und Koch arbeitet, kennen. Er: „Wir passen super zueinander." Sie: „Es ist Liebe." Drei Jahre später heiraten sie – klassisch – im Schloss Mirabell. Sie trägt Weiß. Am 29. Mai 2012 kommt Töchterchen Melina zur Welt. Ein Wunschkind, wie beide versichern. Ein Kind, das vielleicht künftig ohne Mutter oder ohne Vater leben muss.

Vor fünf Jahren verließ Gülizar Lang die Türkei; aus „politischen und privaten Gründen", wie sie sagt. Mehr will sie darüber nicht erzählen. „Aber wer verlässt schon gerne seine Heimat und sein soziales Umfeld ohne triftigen Grund?"

Ihr Asylantrag wurde dennoch abgelehnt; am 3. August erhielt sie die „Information über die Verpflichtung zur Ausreise." Das heißt, sie muss das Land binnen 14 Tagen verlassen. Seitdem kämpft die Familie mithilfe der Plattform für Menschenrechte um ihr Bleiben.