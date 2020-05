Mordprozess in Dubai verunsichert Ärzte

Viele Mediziner reizte der Geldsegen. Die Gehaltskurve beginnt bei 120.000 steuerfreien Euro pro Jahr und steigt steil an. Freilich: Der Arbeitsalltag ist hart, Freizeit gibt es kaum. "Eine Sechstagewoche mit durchschnittlich 15 Stunden pro Tag", erklärt der österreichische Arzt am Telefon, "bringt keinen hohen Stundenlohn".Für seine Pension und seine eigene Gesundheit müsse er selbst vorsorgen.



Das Al Ain Hospital in Abu Dhabi, just jenes Spital, in dem Adelsmayr suspendiert wurde, wird von einer Tochtergesellschaft der Med Uni Wien mit dem Krankenhausbetreiber Vamed betrieben. "Die Ärzte sind nicht bei uns angestellt", erklärt Johannes Angerer von der Med Uni Wien, "und tragen das Risiko selbst." Seinen "Horizont durch einen Auslandsaufenthalt zu erweitern" sei "wie in jedem Beruf ein Renommee", betont Angerer. Der Prozess gegen Eugen Adelsmayr wegen "geplanten Mordes" wird am 7. September fortgesetzt.