Mordanklage gegen Timoschenko?

In Haft ist sie ja bereits, die einstige ukrainische Premierministerin. Auch wegen weiterer Steuervergehen angeklagt. Und schon jetzt drohen Julia Timoschenko neben den sieben Jahren, zu denen sie bereits verurteilt wurde, zwölf weitere. Aber wie die Staatsanwaltschaft jetzt durchklingen ließ, könnte es damit bei Weitem nicht genug sein. Denn, so hieß es, man prüfe derzeit eine mögliche Beteiligung Timoschenkos an der Ermordung des Abgeordneten Yevhen Shcherban 1996.



Wie Timoschenko war Shcherban in den 90er-Jahren im Gasgeschäft tätig und einer der reichsten Ukrainer. Ermordet worden war er von einer Gruppe Männer, die als Polizisten verkleidet mit automatischen Waffen vor seinem Privatjet in der ostukrainischen Stadt Donezk vorfuhr und das Flugzeug mit Kugeln durchsiebte.



Timoschenko, so die Staatsanwaltschaft jetzt, stehe in Verdacht, eine Hälfte der Kosten für den Mord bezahlt zu haben. Die andere sei von Pavlo Lazarenko gekommen, dem damaligen Premierminister der Ukraine, der heute in den USA wegen Geldwäsche und Betrugs in Haft sitzt. Lazarenko bestritt jede Beteiligung an der Tat. Ebenso Timoschenko. Ihre Sprecherin nannte die Vorwürfe "absurd". Das Verlangen der Regierung, jegliche politische Opposition los zu werden, habe "alle Grenzen überschritten".