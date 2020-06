Mohamed M. taucht nach Kairo ab

Begonnen hat alles im März 2007, als eine Internetbotschaft der „Globalen Islamischen Medienfront“ auftaucht und Österreich indirekt mit Terroranschlägen bedroht wird. Im September werden Mohamed M. und seine Frau Mona S. verhaftet. Im Prozess sorgt vor allem S. für Aufregung, als sie verschleiert auftritt und aus dem Gerichtssaal verwiesen wird. Am Ende lautet die Strafe vier Jahre Haft. Diese nutzt Mohamed, um zahlreiche Mitgefangene zum Islam zu bekehren, heißt es. 2008 taucht sein Name auf, als die Salzburger Andrea Kloiber (43) und Wolfgang Ebner (51) in Mali als Geiseln genommen werden. Die Entführer bekennen sich zur Gruppe El Kaida im Maghreb und fordern seine Freilassung.



Als er im September 2011 entlassen wird, sorgt Mohamed als Prediger in Wien für Aufsehen. Doch nur kurze Zeit, denn im Oktober gründet der Islamist in Deutschland die salafistische Splittergruppe „Millatu Ibrahim“ („Die Gemeinde der Ibrahim“). Gemeinsam mit dem Gangsterrapper Cuspert verbreitet er via Internet Botschaften. Laut seinen eigenen Angaben gibt es in mehreren deutschen Großstädten Anhängergruppen von „Millatu Ibrahim“. Als die Salafisten in Deutschland Tausende Ausgaben des Koran verteilen, gibt es den ersten Aufschrei.