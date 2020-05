Mörder war 41 Jahre auf der Flucht

Die DC-8 mit 84 Personen an Bord war in Detroit gestartet und in Miami gelandet. Wright und seine Komplizen (ein Mann, zwei Frauen und drei Kinder) verlangten eine Million Dollar Lösegeld für die Freilassung der Geiseln. Zwei FBI-Beamte mussten den 32 Kilo schweren Geldsack nur mit Badehosen bekleidet zum Flugzeug bringen, das dann Richtung

Boston startete. Dort ging ein ebenfalls nur mit Badehose bekleideter Flugnavigator für Transatlantikflüge an Bord. Die Maschine landete schließlich in Algier. " Algerien, ein Paradies für Flugzeugentführer", schrieb der KURIER.



Die algerischen Behörden übergaben den USA das Flugzeug samt Lösegeld, doch die Geiselnehmer kamen nach kurzer Haft frei. Im Mai 1976 wurden vier von Wrights Komplizen in Paris festgenommen und verurteilt. Sie wurden aber nicht in die USA ausgeliefert, da ihre Verteidigung geltend machen konnte, das Motiv zur Flugzeugentführung sei Rassendiskriminierung gewesen. Im Fall Wright sieht die Sache anders aus.