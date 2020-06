Mit 140 km/h auf Mure zugerast

Elf der 220 Passagiere wurden verletzt (sie konnten am Montag die Spitäler wieder verlassen) . Die Evakuierung des Zuges gestaltete sich schwierig. "Wir haben zunächst sicherstellen müssen, dass der Unfallort nicht unter Strom steht. Bis an einem Sonntagabend ÖBB-Mitarbeiter verfügbar waren, die die Schutzerdung überprüft haben, hat das natürlich gedauert. Aber so lange haben wir niemanden aussteigen lassen können. Da geht es immerhin um 15.000 Volt", sagt Dick. Erst nach diesem Sicherheitscheck hätten die Notärzte durch den Zug gehen können, um Verletzte in den Waggons erstzuver­sorgen.

Für viele Passagiere dauerte die Prozedur zu lange. Sie wollten einfach raus, doch eine geordnete Evakuierung über einen tiefen Graben zu einem Sammelpunkt war notwendig. "Es waren Sehbehinderte dabei, alte Menschen, Mütter mit Kindern. Jeder wurde namentlich registriert, falls besorgte Angehörige anrufen", beschreibt Dick. Nicht jeder habe schließlich ein Handy.

Bezirksalarm wurde gegeben. 50 Rotkreuzhelfer und drei Notärzte, eine Hubschraubercrew, 67 Feuerwehrleute und ein Kriseninterventionsteam gaben ihr Bestes.