Mission Stratos: Der Sprung zum Ruhm

Günter Amesberger weiß, wie Extremsportler wie Felix Baumgartner ticken. Der Sportpsychologe lehrt an der Uni Salzburg und ist Mentalcoach von Topathleten.



KURIER: Warum gehen Menschen an die Grenzen und setzen sich extremen Situationen aus?

Günter Amesberger: Es ist nicht so sehr die Risikosuche, die einen antreibt, sondern man will in unserer sehr vorbestimmten Welt etwas nach seinem individuellen Entwurf schaffen. Eine einzig­artige Leistung, die auf einen selbst zurückzuführen ist, und wo man das Leben in die eigene Hand nimmt.



Felix Baumgartner gibt bei seinem Stratos-Projekt sehr viel Verantwortung ab?

Ja, das ist sehr spannend. Er gibt auch zu, dass seine größte Angst jetzt ist, dass die Technik versagt. Früher, beim Basejumpen, gab es nur den Fallschirm und ihn. Nun ist er von einem großen Team abhängig.



Wie beurteilen Sie das Stratos-Projekt inhaltlich?

Da tun sich durch die aufwendige Inszenierung neue Dimensionen im Extremsport auf. Durch die Technik ist das Risiko als Außenstehender schwer einzuschätzen. Und es wirft ethische Fragen auf: Da begibt sich ein Mensch in Lebensgefahr und über 35 Kameras übertragen das live in die Welt.