Millionen-Sponsoring erneut im Visier der Ankläger

Die Überweisung erfolgte laut Rechnungshof am 16. März 2009. Am Tag zuvor war Christian Scheider, FPK (damals BZÖ) , in der Bürgermeister-Stichwahl als Sieger hervorgegangen. Er löste Harald Scheucher ( ÖVP) am 8. April im Amt ab. Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke war damals Ex-ÖVP-Parteichef Josef Taus. Im Aufsichtsrat saß auch René Oberleitner, Geschäftsführer der Landesimmobiliengesellschaft, früher im Kabinett von Karl-Heinz Grasser.

Professor Thomas Foscht, Vorstand des Instituts für Marketing der Uni Graz, kam in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass sich zwischen Sponsorbetrag und Sponsorwert ein Minus von 1,523 bis 1,879 Millionen Euro ergibt. Trotzdem wurden die Ermittlungen wegen Untreueverdachts von der Staatsanwaltschaft eingestellt: Malversationen seien "nicht mit der erforderlichen Verurteilungsnähe nachzuweisen". Weiters sei mit den Stadtwerken der "falsche Verdächtige" angezeigt worden – es beträfe ja die EKG.