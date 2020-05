Mexiko: 53 Tote bei Anschlag auf Casino

Donnerstag gegen 15 Uhr Ortszeit, als das Casino gut besucht war, fuhren 24 Männer in Pick-ups und SUVs vor und drangen in die Spielhallen ein. Die meisten Gäste an den Poker-, Bingo-, Roulettetischen und an den einarmigen Banditen erstarrten vor Schreck, andere flohen auf die Toiletten. Viele hatten überhaupt keine Chance zu flüchten, da sich das Feuer in rasender Geschwindigkeit ausbreitete. Die Banditen schossen dazu noch wild um sich, ehe sie flüchteten. Die vorläufige Bilanz: 53 Tote und viele Schwerverletzte.