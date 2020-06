Marokkos König steuert den Wandel von oben

"Es gibt keine Revolution, sondern eine Evolution" ist in Marokko ein geflügeltes Wort. Tatsächlich war der Arabische Frühling hier nur eine Brise. König Mohammed VI. hat mit wohldosierten Reformen ein Überschwappen der Revolution verhindert. Er ließ die Wahlen vorverlegen und die Verfassung reformieren. Eine Kommission zur Aufarbeitung beschäftigt sich mit Vergehen, die unter der Regentschaft seines Vaters Hassan II. begangen wurden. In Marokko kommt die Erneuerung von oben.

Europa hat größtes Interesse, dass Marokko stabil bleibt. Nur 14 Kilometer trennen es von Spanien. Und es ist ein Wachstumsmarkt, wie man am Entwicklungsboom sieht. Allein die Länge der Autobahn hat sich in der letzten Dekade verzwölffacht. Der Staat steckte im Vorjahr 15 Milliarden Euro in die Infrastruktur. Geschäft reiht sich an Geschäft, und die Hauptstadt Rabat hat seit einem Jahr ihre erste Straßenbahn.